Женский хоккейный клуб из Челябинска «Белые медведицы» продолжает подписывать новых хоккеисток. Руководство команды объявило о подписании просмотрового контракта на один месяц с Дарьей Кожиной, которая в текущем сезоне выступала за «Ледяные крылья» из Ярославля, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Дарья Кожина родилась 21 января 2003 года в Череповце. Начинала играть в хоккей в ЖХК «Северянка» (Череповец). Первым тренером Дарьи был Рудольф Трунёв. Выступает на позиции форварда. 18-летняя спортсменка уже является кандидатом в мастера спорта России. Также она является победительницей первенства России среди юниорок до 18 лет (2017/2018), зимней спартакиады учащихся — 2019 и дважды серебряный призер первенства России до 18 лет: 2019/2020 и 2020/2021. В ЖХЛ дебютировала в этом году в составе «Ледяных крыльев» и провела 11 матчей за ярославскую команду.
В стартовавшем чемпионате ЖХЛ «Белые медведицы» занимают предпоследнее, 9-е место. После 14 сыгранных матчей в активе челябинской команды две победы.
Отметим, что недавно челябинский клуб подписал контракт с воспитанницей челябинской школы хоккея Станиславой Сидоренко.
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