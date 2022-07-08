Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с голкипером Анна Виноградова. Спортсменка ранее 8 сезонов выступала за южноуральский «Факел» и один за «Белых медведиц». Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы»
Анна Виноградова занималась и училась с 14 лет в Екатеринбурге, где была женская профессиональная команда по хоккею «Спартак-Меркурий» и единственная школа Олимпийского резерва. До 15 лет играла на позиции нападающей, затем сменила игровое амплуа. В 2006-м году переехала в Челябинск и вошла в состав «Факела».
В прошлом сезоне хоккеистка выступала за петербургскую «Динамо-Неву», в составе которой становилась призером чемпионатов страны. Анна Виноградова является бронзовым призером чемпионата России 2011 года, а также участницей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и призером чемпионата мира-2013.
Напомним, что ранее челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписали контракты с нападающими Светланой Прокопенко и Екатериной Лебедевой, а также с голкипером Миленой Третьяк.
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