Хоккейный клуб «Белые медведицы» из Челябинска одержал вторую победу в чемпионате ЖХЛ

В повторном матче наша женская команда взяла верх над соперницами из Свердловской области

Сегодня, 2 ноября, челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» одержал победу в повторном матче чемпионата ЖХЛ. В гостях подопечные Игоря Знарка взяли верх над клубом СКСО из Верхней Пышмы — 3:1, взяв реванш за поражение днем ранее, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Как и в матче суточной давности, «Белые Медведицы» первыми открыли счёт. Правда, случилось знаменательное событие не в начале первого периода, а в конце. Татьяна Шаталова подхватила шайбу за своими воротами, привезла её в свердловскую зону через нейтральную по левому краю и отдала пас в центр. Там одна-одинёшенька стояла и ждала передачи Алина Нарудинова. Бросок у нападающего вышел так себе, зато получился голевым — вратарь зачем-то стал перемещаться в противоположный угол. Сразу же, после вбрасывания в центральном круге, Нарудинова оказалась в похожей ситуации. На сей раз голкипер выручил.

Во втором периоде Алина Нарудинова въехала в зону хозяек и во время финта бросила из-под защитника — штанга. Виктория Фёдорова на индивидуальном мастерстве обставила пару обороны соперника — с опаснейшим выстрелом справился вратарь СКСО.

Удаляться в повторном матче «Белые Медведицы» стали меньше. Однако два не вынужденных удаления в середине встречи привели к пропущенному голу. Задачу розыгрыша «пять на три» команда Свердловской области решила всего-навсего за десять секунд — 1:1.

На предпоследней минуте периода «чёрно-белые» заработали численное преимущество. На реализации Один защитник — Екатерина Прозорова — набросила от синей линии, другой — Екатерина Захарова — подсуетилась перед воротами — 2:1.

В заключительном периоде «Белые Медведицы» владели территориальным игровым преимуществом, во многом потому, что СКСО нахватал десять минут штрафа. Одно удаление челябинки реализовали — 3:1. Дубль оформила Алина Нарудинова. А довести матч до победы было делом техники. Кстати, во всех голах поучаствовала Татьяна Шаталова. У челябинского нападающего ассистентский хет-трик.

Это уже вторая победа «Белых медведиц» в чемпионате Женской хоккейной лиги. Благодаря ей команда покинула последнюю строчку в турнирной таблице, переместившись на 9-е место. Следующие поединки челябинский клуб проведет на домашней площадке. Во Дворце спорта «Юность» наша команда сыграет с «КРС Ванке Рэйз» из Шеньчженя (Китай).