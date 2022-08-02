Молодежный хоккейный клуб «Белые медведи» провел заключительную игру на предсезонном турнире G-Drive в Омске. «Черно-белые» в овертайме обыграли «Красноярских рысей» со счетом 3:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Счет в середине первого периода открыли челябинцы. Но «Рыси» смогли быстро сравнять счет и во втором периоде выйти вперед. За несколько минут до конца встречи «черно-белые» реализовали большинство и перевели игру в овертайм, где сильнее оказались «Белые медведи». Победную шайбу забросил Руслан Агламзянов.
Ранее «черно-белые» на турнире проиграли «Мамонтам Югры», «Омским ястребам», «Кузнецким медведям» и выиграли в овертайме у «Сибирских снайперов». «Белые медведи» набрали 5 очков — две победы в овертайме и одно поражение в овертайме.
Напомним, что молодежная хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2022/2023. В нем каждая команда сыграет по 50 матчей. С нового сезона чемпионат будет проводиться в новом формате — с разделением на два дивизиона в каждой конференции. Стартовые встречи «Белые медведи» проведут 5 и 6 сентября против уфимского «Толпара».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес