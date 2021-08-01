Хоккейный клуб «Белые медведи» занял последнее место на предсезонном турнире

Челябинская команда на турнире Кубок «Салавата Юлаева» уступила в 4 матчах из 5

Завершил свое выступление на предсезонном турнире в Уфе челябинский хоккейный клуб «Белые медведи». На Кубке «Салавата Юлаева» молодежная команда системы ХК «Трактор» заняла последнее место, одержав одну победу при четырех поражениях.

Уступив хозяевам турнира — команде «Толпар» в стартовом поединке (0:3), подопечные Константина Панова во втором матче неожиданно взяли верх над молодежной командой московского «Динамо» (2:1). Однако затем последовали три поражения от «Омских ястребов» (4:6), «Реактора» из Нижнекамска (2:5) и «Авто» из Екатеринбурга (1:5).

Таким образом, «Белые медведи» завершили свое выступление на турнире в Уфе на последнем месте. Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 челябинцы вышли в плей-офф, где прошли в первом раунде «Авто», а в четвертьфинале уступили в четырех матчах казанскому «Ирбису» (1:3).