Хоккейный клуб «Белые Медведи» выбыл из борьбы за Кубок Харламова

Челябинская команда проиграла на своем льду в овертайме «Чайке» со счетом 4:5 и завершила сезон в МХЛ

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» завершили свое выступление в МХЛ. Сегодня, 7 апреля, «черно-белые» уступили на своем льду в овертайме нижегородской «Чайке» со счетом 4:5 и таким образом проиграли серию матчей 1-3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отличие от чемпионатов в КХЛ и ВХЛ, в Молодежной хоккейной лиге серия плей-офф между командами проводится до трех побед. Подопечные Дмитрия Шульги уступали волжанам 1-2, а значит сегодня не имели права проигрывать. В противном случае в следующую стадию турнира проходила «Чайка», а «Белые Медведи» завершали свое выступление в Кубке Харламова.

Вчера наши парни уступили нижегородцам со счетом 3:5. Увы, неудачно они начали и сегодняшний поединок. Гости в первом периоде забросили две шайбы и повели в счете 2:0. К счастью, вернул «черно-белых» в игру перед самым уходом на перерыв, забив гол в «раздевалку» Тихон Шакалов.

В дебюте второго периода нижегородцы благодаря Кириллу Свищеву сделали 3:1. Долгое время на табло сохранялся такой счет. Лишь в третьем отрезке матча челябинцам удалось сократить отставание до минимума. Хорошую атаку «2 в 1» реализовали Никита Екимов и Никита Телегин. Последний отправил шайбу в пустой угол ворот — 2:3. В середине периода «черно-белые» сравняли счет, отличился Доминик Миканович. Правда, практически тут же гости вновь вышли вперед.

За три минуты до финальной сирены «Белые Медведи» получили хороший шанс на то, чтобы перевести игру в овертайм — гости нарушили правила. Челябинцы сняли вратаря на шестого полевого игрока. И добились своего! Цели достиг мощнейший бросок Владислава Юсупова — 4:4!

Кульминация в матче наступила на исходе первого овертайма. Героем стал форвард гостей Глеб Пугачев. Он в сольном проходе прорвался по правому флангу, бросил и сам же сыграл на добивании. «Чайка» идет дальше, «Белые Медведи» завершают свое выступление в сезоне.

Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. 1/8 финала. Четвертый матч.

7 апреля. «Белые Медведи» (Челябинск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 4:5 от (1:2, 0:1, 3:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Федоров, 07:32 (5×5).

0:2 — Артем Матюк (Глеб Чесноков), 13:39 (5×5).

1:2 — Тихон Шакалов (Кирилл Щеколдин), 19:49 (5×5).

1:3 — Кирилл Свищев (Макар Ополинский, Андрей Крутов), 21:11 (5×5).

2:3 — Никита Телегин (Никита Екимов, Тихон Шакалов), 42:16 (5×5).

3:3 — Доминик Миканович (Филат Гусманов, Владислав Юсупов), 52:33 (5×5).

3:4 — Ян Мельников (Владимир Лаптев, Иван Чесноков), 52:43 (5×5).

4:4 — Владислав Юсупов (Филат Гусманов), 47:55 (6×4).

4:5 — Глеб Пугачев, 79:07 (5×5).

Счет в серии: 1-3.

Фото: пресс-служба ХК «Белые Медведи» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).