Молодежный хоккейный клуб «Белые медведи» стартовал на предсезонном турнире Кубок G-Drive в Омске. В первом матче челябинская команда уступила «Мамонтам Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 2:5, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».

«Черно-белые» дважды отыгрывались по ходу матча, но «Мамонты» смогли довести дело до уверенной победы. В составе «Белых медведей» дубль оформил Алексей Рыкманов. Завтра южноуральские хоккеисты встретятся с «Сибирскими снайперами».

Всего челябинская молодежка сыграет еще четыре игры на предсезонном турнире с «Красноярскими рысями», «Кузнецкими медведями», «Омскими ястребами» и «Сибирскими снайперами». В прошлом году победителями стали хозяева площадки «Омские ястребы».

Полное расписание матчей Кубка G-Drive

30 июля
09:00. «Кузнецкие медведи» vs «Красноярские рыси»
13:00. «Белые медведи» vs «Сибирские снайперы»
17:00. «Омские ястребы» vs «Мамонты Югры»

31 июля
09:00. «Белые медведи» vs «Красноярские рыси»
13:00. «Сибирские снайперы» vs «Мамонты Югры»
17:00. «Омские ястребы» vs «Кузнецкие медведи»

1 августа
09:00. «Красноярские рыси» vs «Мамонты Югры»
13:00. «Кузнецкие медведи» vs «Белые медведи»
17:00. «Омские ястребы» vs «Сибирские снайперы»

2 августа
09:00. «Мамонты Югры» vs «Кузнецкие медведи»
13:00. «Красноярские рыси» vs «Сибирские снайперы»
17:00. «Омские ястребы» vs «Белые медведи»