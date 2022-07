Хоккейный клуб «Белые медведи» с поражения стартовал на турнире Кубок G-Drive

Челябинская молодежка уступила «Мамонтам Югры» со счетом 2:5

Молодежный хоккейный клуб «Белые медведи» стартовал на предсезонном турнире Кубок G-Drive в Омске. В первом матче челябинская команда уступила «Мамонтам Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 2:5, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».



«Черно-белые» дважды отыгрывались по ходу матча, но «Мамонты» смогли довести дело до уверенной победы. В составе «Белых медведей» дубль оформил Алексей Рыкманов. Завтра южноуральские хоккеисты встретятся с «Сибирскими снайперами».



Всего челябинская молодежка сыграет еще четыре игры на предсезонном турнире с «Красноярскими рысями», «Кузнецкими медведями», «Омскими ястребами» и «Сибирскими снайперами». В прошлом году победителями стали хозяева площадки «Омские ястребы».



Полное расписание матчей Кубка G-Drive



30 июля

09:00. «Кузнецкие медведи» vs «Красноярские рыси»

13:00. «Белые медведи» vs «Сибирские снайперы»

17:00. «Омские ястребы» vs «Мамонты Югры»



31 июля

09:00. «Белые медведи» vs «Красноярские рыси»

13:00. «Сибирские снайперы» vs «Мамонты Югры»

17:00. «Омские ястребы» vs «Кузнецкие медведи»



1 августа

09:00. «Красноярские рыси» vs «Мамонты Югры»

13:00. «Кузнецкие медведи» vs «Белые медведи»

17:00. «Омские ястребы» vs «Сибирские снайперы»



2 августа

09:00. «Мамонты Югры» vs «Кузнецкие медведи»

13:00. «Красноярские рыси» vs «Сибирские снайперы»

17:00. «Омские ястребы» vs «Белые медведи»