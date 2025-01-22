Хоккейный клуб «Белые медведи» разгромил «Молот» в чемпионате МХЛ

Челябинская команда выиграла у пермяков со счетом 5:0

В чемпионате МХЛ уверенную победу одержала команда «Белые медведи». Челябинцы на своей площадке разгромили пермский «Молот» со счетом 5:0. Подопечные Дмитрия Шульги продолжают погоню за лидерами Восточной конференции — в дивизионе «Золотой» челябинцы занимают 5‑е место, сообщает пресс-служба МХЛ «Белые медведи».

Челябинская «молодежка» выиграла у соперников из Перми «на одном коньке» — легко и уверенно, забросив пять безответных шайб. В первом периоде счет в матче открыл Андрей Матюшин, а во втором — хозяева площадки забили еще два гола.

По сути, вопрос о победителе был снят. Тем не менее в заключительном отрезке матча «черно-белые» забросили еще две шайбы. Отметим, что первый гол в МХЛ забил Владислав Еуст.

«Начало матча получилось скованным, ребята не очень хорошо вошли в игру. После перерыва сумели достучаться до ребят, и они начали выполнять игровое задание. Если подытожить, то два периода по качеству игры и реализации моментов мы можем записать на свой счет», — отметил после матча главный тренер МХЛ «Белые медведи» Дмитрий Шульга.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. 21 января. «Белые медведи» (Челябинск) — МХЛ «Молот» (Пермь) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Андрей Матюшин (Максим Семенихин, Михаил Щеглов), 06:46 (5×5).

2:0 — Степан Расторгуев (Марк Родионов), 32:37 (5×5).

3:0 — Владислав Еуст (Артур Гатауллин), 36:15 (5×5).

4:0 — Кирилл Щеколдин (Кирилл Каряев, Филат Гусманов), 52:45 (5×5).

5:0 — Артур Гатауллин (Артемий Кулагин), 58:28 (5×5).

Хоккейный клуб «Белые медведи» продолжает занимать 5‑е место в Восточной конференции в дивизионе «Золотой». Челябинская команда сохраняет позицию в зоне плей-офф. В ближайших двух матчах она сыграет в гостях с «Сибирскими снайперами». Игры пройдут в Новосибирске 25 и 26 января.

Фото: пресс-служба МХЛ «Белые медведи» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)