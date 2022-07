Хоккейный клуб «Белые медведи» проведет первые игры межсезонья в Омске

Челябинцы сыграют с пятью командами на Кубке G‑Drive

С 29 июля по 2 августа в Омске на льду хоккейной академии «Авангард» состоится предсезонный турнир Кубок G-Drive. В нем примут участие шесть команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в том числе и челябинские «Белые медведи», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.Челябинская молодежка сыграет с «Красноярскими рысями», «Кузнецкими медведями», «Мамонтами Югры», «Омскими ястребами» и «Сибирскими снайперами». В прошлом году победителями стали хозяева площадки «Омские ястребы».Напомним, что челябинский клуб «Белые медведи» сформировал новый тренерский штаб . Южноуральскую хоккейную команду возглавил Марат Аскаров. Также была определена дата проведения хоккейного Кубка Вызова в Челябинске . Команды Запада и Востока сыграют в арене «Трактор» 3 декабря.29 июля09:00. «Сибирские снайперы» vs «Кузнецкие медведи»13:00. «Мамонты Югры» vs «Белые медведи»17:00. «Омские ястребы» vs «Красноярские рыси»30 июля09:00. «Кузнецкие медведи» vs «Красноярские рыси»13:00. «Белые медведи» vs «Сибирские снайперы»17:00. «Омские ястребы» vs «Мамонты Югры»31 июля09:00. «Белые медведи» vs «Красноярские рыси»13:00. «Сибирские снайперы» vs «Мамонты Югры»17:00. «Омские ястребы» vs «Кузнецкие медведи»1 августа09:00. «Красноярские рыси» vs «Мамонты Югры»13:00. «Кузнецкие медведи» vs «Белые медведи»17:00. «Омские ястребы» vs «Сибирские снайперы»2 августа09:00. «Мамонты Югры» vs «Кузнецкие медведи»13:00. «Красноярские рыси» vs «Сибирские снайперы»17:00. «Омские ястребы» vs «Белые медведи»