С 29 июля по 2 августа в Омске на льду хоккейной академии «Авангард» состоится предсезонный турнир Кубок G-Drive. В нем примут участие шесть команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в том числе и челябинские «Белые медведи», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

Челябинская молодежка сыграет с «Красноярскими рысями», «Кузнецкими медведями», «Мамонтами Югры», «Омскими ястребами» и «Сибирскими снайперами». В прошлом году победителями стали хозяева площадки «Омские ястребы».

Напомним, что челябинский клуб «Белые медведи» сформировал новый тренерский штаб. Южноуральскую хоккейную команду возглавил Марат Аскаров. Также была определена дата проведения хоккейного Кубка Вызова в Челябинске. Команды Запада и Востока сыграют в арене «Трактор» 3 декабря.

Полное расписание матчей Кубка G-Drive

29 июля
09:00. «Сибирские снайперы» vs «Кузнецкие медведи»
13:00. «Мамонты Югры» vs «Белые медведи»
17:00. «Омские ястребы» vs «Красноярские рыси»

30 июля
09:00. «Кузнецкие медведи» vs «Красноярские рыси»
13:00. «Белые медведи» vs «Сибирские снайперы»
17:00. «Омские ястребы» vs «Мамонты Югры»

31 июля
09:00. «Белые медведи» vs «Красноярские рыси»
13:00. «Сибирские снайперы» vs «Мамонты Югры»
17:00. «Омские ястребы» vs «Кузнецкие медведи»

1 августа
09:00. «Красноярские рыси» vs «Мамонты Югры»
13:00. «Кузнецкие медведи» vs «Белые медведи»
17:00. «Омские ястребы» vs «Сибирские снайперы»

2 августа
09:00. «Мамонты Югры» vs «Кузнецкие медведи»
13:00. «Красноярские рыси» vs «Сибирские снайперы»
17:00. «Омские ястребы» vs «Белые медведи»