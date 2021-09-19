Хоккейный клуб «Белые медведи» открывает новый сезон в МХЛ

Челябинская команда в стартовых матчах принимает «Омских ястребов»

Сегодня, 19 сентября, свой первый матч в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиге проведут хоккеисты «Белых медведей». В Челябинске подопечные Константина Панова принимают «Омских ястребов».

В период межсезонья в тренерском штабе «Белых медведей» произошли изменения. Клуб возглавил Константин Панов. Занимавший ранее эту должность Алексей Заварухин пошел на повышение, став одним из тренеров «Трактора».

Первым соперником челябинцев в стартовавшем сезоне МХЛ станет один из фаворитов чемпионата — «Омские ястребы». В минувшем сезоне команды провели между собой четыре матча, сохранив равенство — южноуральцы обыграли сибиряков на выезде (3:1 и 4:3), а «ястребы» взяли реванш в Челябинске (6:4, 3:2 от).

В нынешнем чемпионате омичи уже провели четыре домашних поединка, одержав в них три победы. Подопечные Виталия Черночуба занимают пятое место в турнирной таблице на Востоке. Что касается «Белых медведей», то они остаются единственной командой в Лиге, которая еще не провела в турнире ни одного матча.

Впереди молодежку «Трактора» ждут четыре «спаренных» домашних матча. 23-24 сентября наша команда сыграет с «Авто» (Екатеринбург), 27-28 сентября — «Молот» (Пермь), а 1-2 октября — «Толпар» (Уфа).

Предстоящие встречи «Белых медведей» с «Омскими ястребами» пройдут в Ледовой арене «Трактор» 19 и 20 сентября. Начало матчей в 14:00.

Автор: София Поромова.