Хоккейный клуб «Белые медведи» опустился на 15-е место в Восточной конференции МХЛ

Челябинцы уступили на своей площадке «Толпару» из Уфы — 2:4

Сегодня, 1 октября, в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги челябинский клуб «Белые медведи» на своей площадке потерпел очередное поражение. На сей раз подопечные Константина Панова уступили уфимскому «Толпару» (2:4) и опустились на 15-ю строчку в турнирной таблице на «Востоке», передает корреспондент ИА «Первое областное».

С первых минут встречи уфимский «Толпар» устремился в атаку. Но подопечные Константина Панова в обороне действовали надёжно. Это же касалось и атаки — уже на второй минуте открыл счёт в матче игрок челябинской команды. С передачи Александра Полушкина автором шайбы стал Дмитрий Киржаков. За четыре минуты до сирены от гостей последовала ответная контратака. В ней отличился Артём Горшков. Через минуту после этого момента вывел свою команду вперёд игрок «Толпара». При выходе «два в одного» Егор Валеев успешно поразил ворота Виктора Головлева — 1:2.

Второй игровой отрезок больше атаковали гости. На 5-й минуте, получив большинство, соперники увеличили отрыв в счёте — шайбу забросил защитник Денис Кадыров. Позже возможность забить в большинстве получили хозяева, но не смогли это сделать. Шанс сократить разрыв в счете появился за 6 минут до конца периода при игре в равных составах. Им «черно-белые» и воспользовались — с передачи Сергея Другаля шайбу забросил Вадим Шавеко. Команды ушли на перерыв при счёте 2:3.

Завершающую двадцатиминутку челябинцы начали в большинстве. Предоставленная возможность так и не принесла результат. По ходу периода команды обменивались бросками в створ. За две минуты до финальной сирены гостям удалось поразить ворота «черно-белых» — окончательный счет в матче установил Павел Дергунов — 2:4.

Завтра, 2 октября, состоится повторный матч между этими командами. Он пройдет в арене «Трактор», начало в 19:30.

Автор: София Поромова