Хоккейный клуб «Белые медведи» одержал волевую победу над «Молотом»

Челябинская команда выиграла матч в овертайме, уступая по ходу встречи

Сегодня, 27 сентября, в матче регулярного чемпионата МХЛ челябинский клуб «Белые медведи» одержал победу над пермским «Молотом». На домашнем льду южноуральцы уступали по ходу игры, но сумели отыграться и вырвать победу в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету Кирилла Кадышева, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

С самого начала стартового отрезка «Молот» удерживал шайбу в своей зоне. Но уже на 11-й минуте гости устремились в контратаку, которая дала свой результат — с передачи Дмитрия Аржанова открыл счет Вадим Климцев.

Позже на скамейку штрафников угодил Никита Телегин. Так, у подопечных Александра Агеева появилась возможность, которую они с успехом реализовали, — наши ворота поразил Тигран Петросян. Но ответ от «черно-белых» не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд после голевого момента пермяков с передачи Никиты Телегина шайбу забросил Артемий Низамеев. Но за девять секунд до перерыва соперник снова вырвался вперед. С передачи Данила Дудина повторно реализовал численное преимущество нападающий «Молота» Артем Клюев — 1:3.

Вторую двадцатиминутку «медведи» начали в большинстве, что позволило команде уменьшить отрыв в счете. На четвертой минуте с передачи Матвея Коковина отличился Владислав Желобов — 2:3. «Молот» в ответ провел несколько опасных атак, но голкипер челябинцев Вячеслав Бутеец играл надежно. За две минуты до конца периода сравнял счет Кирилл Кадышев — 3:3.

В третьем периоде команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра перешла в овертайм. Всеобщее напряжение на 3-й минуте снял Кирилл Кадышев. Нападающий «Белых медведей» с передачи Валерия Сапожникова поразил ворота соперника и поставит точку в противостоянии — 4:3.

«В сегодняшней игре мы получали удаления, которых не должно было быть. Это привело к тому, что мы пропускали в меньшинстве —приходилось отыгрываться. Рад, что в своей первой игре в МХЛ в этом сезоне удалось отметиться двумя голами. Приятно вернуться в команду и все еще быть полезным», — поделился эмоциями от встречи автор дубля, нападающий Кирилл Кадышев.

Повторная игра состоится завтра, 28 сентября, на льду арены «Трактор». Начало — в 18:00.

Автор: София Поромова