Сегодня, 16 октября, хоккеисты челябинских «Белых медведей» одержали третью победу подряд в чемпионате МХЛ. На домашней арене «черно-белые» разгромили «Ладью» из Тольятти со счетом 5:2. Наша команда сохранила за собой 2-е место в дивизионе «Золотой» Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».
Челябинские хоккеисты со старта встречи устремились атаковать. Уже на четвертой минуте «черно-белые» реализовали выход два в один. Михаил Щеглов обыграл вратаря и отправил шайбу в пустые ворота. После чего форвард Леонид Колодий прицельным выстрелом удвоил преимущество хозяев льда. Гости сумели отквитать одну шайбу в большинстве. Однако перед перерывом челябинцы вернули преимущество в две шайбы усилиями Ярослава Яппарова.
Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб, зато в заключительном отрезке их было сразу три. Тольяттинцы всеми силами старались отыграться и Владислав Рвачев сократил преимущество челябинцев до минимума. Однако «черно-белые» сбили порыв гостей. Сначала Никита Екимов реализовал большинство дальним броском, а концовке сделал дубль, поставив точку в матче — 5:2.
«Матч прошел на больших скоростях, очень динамичная игра. Мы не реализовали некоторые моменты, но все же добились нужного результата. Соперник играл хорошо, но мы могли забросить больше шайб. Будем работать над этим. Во втором отрезке гости провели множество атак, им удалось сократить преимущество. Здорово, что мы вовремя забросили четвертую шайбу — это повлияло на исход матча. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — рассказал нападающий «Белых Медведей» Леонид Колодий.
Челябинская команда сохранила за собой 2-е место в дивизионе «Золотой» Восточной конференции. Следующий матч подопечные Марата Аскарова проведут дома 18 октября. В гости к челябинской команде приедет «Локо-76».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города