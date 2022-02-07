Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» в чемпионате МХЛ в первом гостевом матче против «Кузнецких медведей» свою самую крупную победу в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — 0:10. «Черно-белые» нанесли 56 бросков по воротам соперника, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Первый период прошел под полным контролем челябинской команды. На второй минуте отличился Егор Иванов. Следующий гол на свой счет записал Артемий Низамеев. Ударный отрезок времени поддержали нападающие первого звена: Александр Рыков увеличил отрыв до трех шайб, а затем отличился Кирилл Кадышев.
Во втором периоде «Белые Медведи» также владели инициативой, челябинцы могли увеличить отрыв в большинстве, но хозяева дважды выстояли в меньшинстве. Но забросить пятую шайбу смогли только за 16 секунд до перерыва. Степан Мысляев мощным щелчком поразил ворота соперника.
После заключительной паузы челябинцы не расслабились. Вадим Шавеко прицельным броском отправил шайбу в сетку. Челябинцы заперли соперника в своей зоне и выдали очередную голевую серию. Сначала Кирилл Кадышев реализовал большинство, через минуту Дмитрий Киржаков замкнул передачу партнера на дальней штанге. Под занавес периода еще две шайбы влетели в ворота хозяев: Вадим Шавеко оформил дубль, а Александр Полушкин поставил точку в матче. В итоге «Белые Медведи» одержали свою самую крупную победу в чемпионате МХЛ со счетом 0:10. «Черно-белые» нанесли 56 бросков по воротам соперника.
Напомним, что в предыдущем матче выездной серии «черно-белые» обыграли «Сибирских Снайперов» со счетом 0:8. Завтра, 8 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 15:00 по челябинскому времени.
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