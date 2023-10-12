Хоккеисты челябинских «Белых медведей» одержали вторую победу подряд в чемпионате МХЛ. На выезде в Новокузнецке челябинцы победили местных «Кузнецких Медведей» со счетом 3:0. Наша команда поднялась на 2-е место в дивизионе «Золотой» Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведи».
«Черно-белые» завершили выездную серию матчей в Новокузнецке. Равный счет в матче продержался до второго периода. На старте второго отрезка нападающий челябинцев Никита Екимов остался один перед воротами соперника, на него последовала передача, а затем и бросок, благодаря которому гости открыли счет 1:0.
В этом же периоде южноуральские хоккеисты увеличили свое преимущество. Леонид Колодий замкнул передачу Степана Горбунова на 38-й минуте.
В заключительном периоде хозяева старались отыграться, много атаковали, но «черно-белые» отразили натиск «Кузнецких Медведей» играя вчетвером против шести. В концовке встречи форвард челябинцев Михаил Щеглов перехватил передачу и забросил третью шайбу в пустые ворота соперника — 3:0. Голкипер «черно-белых» Данил Мошаров провел первый в сезоне матч на «0».
«Сегодня был непростой матч, мы потратили много сил, но главное — добились результата. Для нас это отличный рост, парни получают толчок для развития с помощью побед. Важно сейчас восстановить силы, потому что у нас впереди домашняя серия игр. Сегодня можно отметить всю команду: уверенно сыграли защитники, нападающие показали результат, а голкипер оформил „сухарь“», — рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
Наша команда поднялась на 2-е место в дивизионе «Золотой» Восточной конференции. Следующий матч подопечные Марата Аскарова проведут дома 16 октября с тольяттинской «Ладьей».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города