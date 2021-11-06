Хоккейный клуб «Белые медведи» одержал шестую победу подряд в МХЛ

Челябинцы разгромили в повторном поединке «Тюменский легион» — 7:1

Сегодня, 6 ноября, хоккеисты челябинского клуба «Белые медведи» одержали повторную победу над «Тюменским легионом» в регулярном чемпионате МХЛ. Южноуральцы сокрушили соперника со счетом 7:1, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».

На повторную встречу против «Тюменского Легиона» тренерский штаб «Белых Медведей» не стал вносить изменения в состав команды.

Гости в дебюте встречи шли вперед и старались первыми забросить шайбу. «Черно-белые» сдержали натиск при игре в равных составах, но дважды нарушив правила в середине периода остались втроем против пяти и пропустили. Александр Лужин отправил шайбу точным броском в сетку ворот. Челябинцы соорудили ответ спустя девять секунд: Леонид Кулишов первым устремился на добивание — счет стал равным.

Активная игра команд продолжилась во втором периоде. Команда Константина Панова взвинтила темп и это конвертировалось в заброшенную шайбу. Матвей Коковин выцарапал шайбу и нанес точный бросок. Тюменцы тут же бросились отыгрываться, Дмитрий Галиакберов с дальней дистанции попал в штангу и едва не сравнял счет.

Выдержав натиск, челябинцы выступили встречным курсом. Егор Горбунов вошел в зону и метко выстрелил в нижний угол ворот. Затем «Медведи» забросили четвертую шайбу, разыграв стремительную комбинацию — Матвей Коковин оформил дубль. До второго перерыва челябинцы забросили пятую шайбу — Леонид Кулишов поразил ворота соперника во второй раз.

После перерыва еще один гол влетел в ворота «Легиона»: отличился Александр Полушкин. Челябинцы продолжали атаковать и добились еще одной заброшенной шайбы — Арсений Гордеев отличился первой заброшенной шайбой за «Белых Медведей».

Следующие два матча челябинцы сыграют на своей площадке — 9 и 10 ноября наша команда принимает «Югру» из Ханты-Мансийска.