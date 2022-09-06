Челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» одержал две победы на старте нового сезона в МХЛ. Вчера на своей площадке челябинские хоккеисты обыграли уфимский «Толпар» со счетом 5:3, а сегодня в повторном поединке одолели уфимцев — 2:0, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».
По ходу первой игры «черно-белые» долгое время находились в роли отыгрывающих. Но сумели изменить положение в заключительном отрезке матча и вырвать победу. Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Дмитрий Киржаков, Леонид Кулишов, Александр Полушкин, Алексей Рыкманов и Егор Иванов.
«Интересный и тяжелый матч. Пропустили много голов на контратаках. Надо исправляться, тренеры акцентировали сегодня на этом внимание. Необходимо строже играть на возврате. По самоотдаче сегодня нет претензий ни к кому, все выложились на максимум. Будем стараться реализовывать свои моменты в будущем, потому что сегодня было уйма таких эпизодов, когда мы могли завершать атаку голом. Если бы мы сделали это, то игра сложилась бы иначе», — отметил капитан «Белых Медведей» Егор Иванов.
В повторной игре челябинцам удалось отличиться первыми. Уже на третьей минуте матча Дмитрий Кандаков замкнул передачу точным броском. После перерыва «черно-белые» владели инициативой. Уфимцы действовали на контратаке, но самые опасные моменты гости создали в большинстве. В третьем периоде «Толпар» увеличил темп, но «Медведи» выстояли и отличились еще раз ― Егор Горбунов стал автором второй заброшенной шайбы.
«Очень здорово, что мы вошли в сезон с двух побед. Это придаст уверенности нашей молодой команде. Ребята молодцы, но мы уже сейчас должны думать о следующих матчах. В первой игре мы отдали много эмоций, так как это старт, поэтому оба коллектива хотят победить любой ценой. Сегодня нам было намного сложнее, но парни выстояли. Хотел бы отметить игру нашего голкипера Руслана Хажеева, у которого сегодня в первой же игре сезона „сухарь“», — рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
Таким образом, челябинская команда одержала две победы на старте нового сезона в МХЛ. Следующие игры «Белые медведи» также проведут дома — 9 и 10 сентября против «Стальных лис» из Магнитогорска.
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