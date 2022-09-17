Сегодня, 17 сентября, челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» одержал четвертую победу подряд в чемпионате МХЛ. На своей площадке челябинская молодежка по буллитам обыграла «Авто» из Екатеринбурга со счетом 6:5. Валерий Сапожников отличился голевым хет-триком и дублем из передач, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Начало игры осталось за челябинцами. Сначала Валерий Сапожников здорово сыграл не перехвате и с «пятака» отправил шайбу в угол ворот. Ударную волну подхватил Александр Полушкин и удвоил преимущество хозяев. Концовка дебютного отрезка получилась не менее насыщенной. «Белые Медведи» забросили третью шайбу, автором которой стал Егор Иванов, а затем гости сократили отставание. Челябинцы продолжали нагнетать темп игры, но нарушили правила и остались в меньшинстве на пять минут. Этим воспользовались гости. Егор Кузьмин сократил преимущество «черно-белых» до минимума.
После перерыва этим же удалением «Авто» воспользовался еще дважды: на 23-й минуте Никита Ишимников сравнял счет мощным щелчком от синей, на 24-й минуте Сергей Бейзак сыграл на добивании. В равных составах «черно-белые» имели шанс сравнять счет, но выход один на один не был реализован. Гости в следующей же контратаке увеличили свое преимущество — 3:5.
После результативного отрезка игра успокоилась. Но Александр Полушкин снова поразил ворота гостей точным кистевым броском. В третьем периоде челябинцы проявили характер и не только восстановили равенство на табло, но и добились победы. Валерий Сапожников взял инициативу в свои руки и на 43-й минуте сравнял счет. Он же стал автором победного буллита ― 6:5 в пользу челябинцев.
«Эту игру точно нельзя назвать легкой. Начали очень здорово, забросили быструю шайбу, но затем мы сильно расслабились. Соперник здорово действовал в большинстве, но парни молодцы, что не бросили играть и вырвали победу. Главное, что команда сегодня победила. Но зарабатывать очки всегда приятно. Тем более при своих трибунах», — рассказал форвард «Белых Медведей» Валерий Сапожников.
Таким образом челябинская команда одержала четыре победы на старте нового сезона в МХЛ. Следующие игры «Белые медведи» также проведут дома — 21 и 22 сентября против «Стальных лис» из Магнитогорска.
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