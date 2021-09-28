Хоккейный клуб «Белые медведи» не смог повторно обыграть «Молот» из Перми

Вторая встреча вновь закончилась в овертайме, только уже не в пользу хозяев — 2:3

Во вторник, 28 сентября, на домашнем льду челябинская хоккейная команда «Белые медведи» повторно встретилась с соперником из Перми. Лидируя по ходу матча, «черно-белые» пропустили за две минуту до финальной сирены и не смогли забить в овертайме. Так, подопечные Константина Панова не смогли повторить вчерашний камбэк — 2:3.

В самом начале первого периода игрок «Белых медведей» получил удаление. Тогда соперникам не удалось реализовать численное преимущество. Но за пять минут до его конца в равных составах отличился воспитанник челябинской школы хоккея, нападающий «Молота» Александр Погодин. На перерыв команды ушли при счёте 0:1.

Второй игровой отрезок начался с гола хозяев — на четвёртой минуте сравнял счёт Сергей Другаля. За полторы минуты до сирены челябинцы оказались в большинстве. И эта возможность была реализована — с передачи Кирилла Калышева вывел «черно-белых» вперед Валерий Сапожников — 2:1.

Финальную двадцатиминутку соперники обменивались контратаками, не обходилось и без удалений. Но ни одна из команд не смогла реализовать предоставленное большинство. Позже поразил ворота Виктора Головлева нападающий гостей Вадим Климцев. Так, на последних минутах «Молот» повысил градус напряжения на арене. Игра перешла в овертайм — 2:2.

В дополнительное время преимуществом владели гости. Упорная борьба, казалось, доведёт матч до буллитов. И тут, за 20 секунд до окончания пятиминутки, поставил точку Артур Ярашев. Встреча закончилась со счётом 2:3.

Следующие домашние противостояния пройдут уже 1 и 2 октября против уфимского «Толпара». Начало в 18:00 и в 19:30.

Автор: София Поромова