Хоккейный клуб «Белые медведи» миром разошлись с «Чайкой» в играх МХЛ

Челябинская команда проиграла и выиграла у соперников из Нижнего Новгорода

В Молодежной хоккейной лиге челябинский клуб «Белые медведи» провел два гостевых поединка в Нижнем Новгороде с местной «Чайкой». Первый поединок остался за хозяевами льда — 2:6, во втором же челябинцы взяли реванш — 5:2.

В первом поединке подопечные Константина Панова провели в обороне. Игроки в синей форме больше владели шайбой, то и дело забивая шайбы в ворота Виктора Головлева. Во втором периоде при счёте 0:3 реализовал большинство Егор Иванов. Позже гости пропустили очередную шайбу. В заключительной двадцатиминутке «Белые Медведи» вновь воспользовались численным преимуществом: Егор Иванов повторно переиграл голкипера хозяев. За пять минут до финальной сирены «Чайка» еще дважды поразила наши ворота — 2:6.

Вторая встреча стала полной противоположностью предыдущей. Челябинская «молодежка» уже на 23 секунде открыла счет — Егор Иванов забил свой третий гол на выезде. Ударный натиск поддержали дебютанты этого сезона — хоккеисты 2005-го года рождения. Сначала отметился Никита Телегин, а затем его поддержал Александр Рыков — 3:0.

Позже хозяева сократили отставание. Но и гости не собирались останавливаться на достигнутом — на 16-й минуте сыграл на добивании Руслан Агламзянов. Зафиналил стартовый отрезок Владислав Желобов — 5:1. После перерыва, в ходе контратаки, «Чайка» «вернулась» в игру — 5:2. Заключительный период команды отыграли на равных, без заброшенных шайб. Челябинская команда взяла реванш и поднялась выше на одну строчку в турнирной таблице.

«Первый матч провели неудовлетворительно — мы не выполнили тренерскую установку и из-за этого проиграли. Часто удалялись, не реализовывали большинство. Перед повторной встречей собрались, сыграли по заданию и выиграли. Рад, что на этом выезде смог отметиться голами. Спасибо партнёрам за передачи», — подвёл итоги прошедших матчей автор трех шайб, нападающий Егор Иванов.

Следующие игры «Белые медведи» проведут также на выезде. Команда Константина Панова отправится в Альметьевск, где 13 и 14 октября сыграет против местного «Спутника». Начало в 19:00 по челябинскому времени.

Автор: София Поромова