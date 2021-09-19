Хоккейный клуб «Белые медведи» из Челябинска с победы стартовал в чемпионате МХЛ

На своем льду южноуральцы победили «Омских ястребов» — 2:1

Сегодня, 19 сентября, стартовал чемпионат Молодежной хоккейной лиги для челябинского клуба «Белые медведи». На домашнем льду «черно-белые» выиграли у «Омских ястребов», забив победную шайбу за 2 минуты до конца третьего периода, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С начала первого периода преимущество было у соперников — они закрепились в нашей зоне и владели шайбой. Но, несмотря на это, первый опасный бросок по воротам в этом матче сделали хозяева льда — вратарь гостей Станислав Бережной сыграл надёжно. Позже после выигранного вбрасывания в нашей зоне «Омские ястребы» открыли счёт — на 6-й минуте отличился Данила Ганин.

Через три минуты после этого момента при игре 3 на 5 хозяевам льда все же удалось поразить ворота соперника — с передачи Александра Кирпичникова счет сравнял Михаил Рольгизер. Оставшееся время до конца первого игрового отрезка команды обменивались контратаками, которые не принесли результата. 1:1 — после первого периода.

Во второй двадцатиминутке игра прошла в обоюдоострых атаках, но нарушить безголевое «затишье» не удалось.

В третьем периоде зрители увидели достаточно силовых приёмов от игроков. Но даже такая игра долгое время не позволяла увеличить отрыв в счете. Лишь за две с половиной минуты до финальной сирены, играя в большинстве, с передачи Александра Кирпичникова шайбу забросил Егор Горбунов, установив окончательный счет в матче — 2:1.

«Игра нелегко далась — она была первой для нас, да ещё и с таким серьёзным соперником. „Ястребы“ сыграли уже четыре матча, а мы только начинаем вкатываться в игровой тонус. В этом плане было тяжеловато. Эмоции от забитой шайбы, естественно, только положительные. Тем более она принесла победу команде. Идём дальше!», — поделился эмоциями автор решающей шайбы Егор Горбунов.

Повторная встреча «Белых медведей» с «Омскими ястребами» пройдёт завтра, 20 сентября. Начало матча в 14:00.

Автор: София Поромова.