Хоккеисты челябинских «Белых медведей» потерпели два поражения на выезде в Уфе в чемпионате МХЛ. В гостях «черно-белые» уступили «Толпару» со счетом 2:7 и 1:3. Следующий матч южноуральцы проведут 9 октября. В гостях они сыграют против «Красноярских Рысей», сообщает пресс-служба «Белых медведей».
Первая игра прошла под полным контролем уфимцев. Хозяева открыли счет в конце первого периода. Им удалась быстрая атака, в которой Артем Набиев бросил со средней дистанции. Спустя 26 секунд после вбрасывания в центральном круге форвард удвоил преимущество «Толпаря» — 0:2.
«Черно-белые» могли сравнять счет, играя в формате «5 на 3». Однако отквитать одну шайбу удалось только в равных составах. На добивании хорошо сыграл Андрей Матюшин. Но практически сразу после гола гостей, хозяева льда восстановили преимущество в две шайбы благодаря усилиям Сергея Колесникова — 1:3.
В начале заключительного отрезка челябинцы вновь сократили отставание. Иван Селиванов замкнул передачу Никиты Телегина при выходе «2 в 1». Однако «толпаровцы» также быстро забросили ответную шайбу. Под занавес встречи произошло обоюдное удаление. Всего за минуту уфимцам удалось еще дважды поразить ворота гостей, отличились Даниил Петренко и Марк Андреев. А за 14 секунд до конца встречи хет-трик на свой счет записал Артем Набиев. По итогу челябинские хоккеисты уступили со счетом 2:7.
«Вся команда старалась, чувствовалась самоотдача, но то, что мы стали отвечать на провокации — нас очень подвело. В третьем периоде мы полностью проиграли силовую борьбу и ключевым моментом стали удаления. Мы тратили силы на защиту, а не на атаку. Пропустили голы. По физическому состоянию мы были равны, но наши эмоции сыграли на руку сопернику», — отметил после матча форвард «Белых Медведей» Андрей Матюшин.
На следующий день команды провели повторный поединок. В стартовом отрезке коллективы не смогли открыть счет. Неуступчивая игра продолжалась до 21-й минуты, где хозяева, как и в прошлом матче, отличились первыми — 0:1. Однако челябинцы не дали сопернику долго праздновать преимущество. Руслан Агламзянов спустя три минуты точным кистевым броском сравнял счет.
В концовке второго периода и в начале третьего «черно-белые» имели численное превосходство, соперник много удалялся, однако реализовать преимущество гости не смогли. Уфимцы выстояли и вышли вперед в равных составах. Шайбу забросил защитник Дмитрий Пыхтин. Затем хозяева льда увеличили отрыв. Матвей Бабенко направил шайбу в ворота точно от штанги. Судейская бригада решила удостовериться в правильности взятия ворот, посмотрев повтор момента. Гол был засчитан. До конца встречи «черно-белые» старались отыграться, однако добиться реванша не удалось.
«В первом матче мы не реализовывали свои моменты. Были нелепые ошибки в обороне, пропустили легкие голы. Однако счет, который был на табло, не отражал содержания. Претензий не было по самоотдаче, ребята старались. Во второй встрече парни показали более яростный хоккей, вышли на лед с хорошим настроем, это было видно с первых смен. Все старались. В таком противостоянии нужен гол, чтобы переломить ход игры, однако нам не хватает пока завершения. Прошедшие два матча по накалу страстей можно сравнить с плей-офф. Много стычек, удалений, столкновений. Для половины нашей команды это неоценимый опыт, который пригодится», — рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
После 10 игр в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги «Белые медведи» занимают третью строчку с 14 очками «Золотого» дивизиона Восточной конференции. Следующий матч «черно-белые» проведут 9 октября. В гостях челябинцы сыграют против «Красноярских Рысей».
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