«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

Результат игры решили буллиты

Магнитогорский клуб «Металлург» обыграл команду «Лада» из Тольятти в домашнем матче КХЛ.

Первый период завершился со счетом 0:0. Первая шайба была забита шведским защитником хоккейного клуба «Металлург» Робином Прессом во втором периоде, после чего южноуральцы еще более получаса не подпускали соперников к своим воротам.

Наконец, на предпоследней минуте третьего периода «Лада» сравняла счет — год забил центральный нападающий Михаил Фисенко.

Результат игры решили буллиты в овертайме. Хоккеисты «Металлурга» забили две шайбы: отличились Егор Яковлев и Никита Михайлис.

В итоге «Металлург» одержал победу со счетом 2:1.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче.