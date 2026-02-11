Хоккейные матчи «Уральской классики» впервые пройдут в четырех городах

Благотворительный турнир с участием звезд КХЛ состоится в Челябинске, Магнитогорске, Уфе и Екатеринбурге

Социальный проект, основанный игроками КХЛ Григорием Паниным («Салават Юлаев») и Егором Яковлевым («Металлург»), в 2026 году выходит на новый уровень. Благотворительный турнир «Уральская классика» впервые пройдет сразу в четырех хоккейных городах — Челябинске, Магнитогорске, Уфе и Екатеринбурге, сообщает региональный Минспорт.

В феврале матчи состоятся на открытых площадках Уфы, Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга. Дети в возрасте от 6 до 14 лет получат уникальный шанс выйти на лед вместе с действующими игроками и ветеранами местных клубов — «Салавата Юлаева», «Трактора», «Металлурга» и «Автомобилиста». Традиционно к спортивным звездам присоединятся известные артисты, блогеры и медийные личности.

«Уральская классика-2026». Программа турнира:

14 февраля — Уфа;

21 февраля — Магнитогорск;

22 февраля — Челябинск;

28 февраля — Екатеринбург.

Организаторы подчеркивают, что для участия не важен уровень спортивной подготовки. Главные критерии — возраст от 6 до 14 лет, искреннее желание и любовь к хоккею. Подать заявку может любой ребенок, заполнив анкету на официальном сайте проекта.

Напомним, благотворительный турнир «Уральская классика» был создан в 2022 году с целью поддержки детского спорта и популяризации хоккея на Урале.

