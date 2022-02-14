Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» проведут два товарищеских матча

Игры состоятся в рамках подготовки к плей‑офф

Южноуральские хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» в олимпийскую паузу проведут два товарищеских матча в рамках подготовки к плей-офф. 20 февраля команды сыграют в Челябинске, а 25 февраля клубы встретятся на льду Арены «Металлург», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Вход на матчи будет бесплатный и будет осуществляться для владельцев сезонных абонементов, по картам-абонементам и по пригласительным билетам, которые болельщики могут получить в кассах 19 и 20 февраля.

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Также для входа на игру необходимо предъявить QR-код о вакцинации или документ о перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев при предъявлении паспорта, а также о медотводе.



Отметим, что в связи с проведением тренировочного матча в Магнитогорске изменится время домашних игр молодежной команды «Стальные лисы». 25 февраля игра с «Чайкой» начнется в 19:00, а 26 февраля — в 17:00.

