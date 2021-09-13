Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» получат выплаты от доходов КХЛ за реализацию телевизионных прав

До конца сентября на счет челябинского клуба поступят 16,7, а магнитогорского — 19,0 млн рублей

Совет директоров КХЛ утвердил распределение доходов от реализации телевизионных и коммерческих прав. В общей сложности клубы лиги получат 505,3 млн рублей с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне сумма составила 466,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте Лиги.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне 2014/2015. В сезоне 2020/2021 Лига осуществила продажу телевизионных прав в 26 стран вещания, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 13 международных телеканалах, 850 трансляций на 17 региональных телеканалах, 96 трансляций на федеральном телеканале Матч ТВ, 1318 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.

Всего между клубами распределено 505 299 274 руб. с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне было распределено 466 460 927 руб.

Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%). Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже. Именно этим объясняется разница в 2,3 млн рублей, которые получат магнитогорский и челябинский клубы в результате распределения доходов Лиги, полученных от продажи ТВ-прав. В общей сложности, «Трактор» получит 16 млн 725 тыс рублей с учетом НДС, а «Металлург» — 18 млн 979 тыс рублей. Это 15-й и 9-й показатель в Лиге соответственно. Соответствующие вознаграждения клубам КХЛ выплатит до конца текущего месяца.

Руководство КХЛ также рекомендовала клубам направить средства на модернизацию инфраструктуры арен, рекламно-информационную деятельность, проведение информационных и промо-акций, разработку и реализацию проектов и рекламных кампаний, повышение уровня предоставляемых сервисов для зрителей на спортсооружении и др.

Отмечается, что седьмой год подряд КХЛ закончила сезон с прибылью. В сезоне 2020/2021 общий объем доходов составил 2,8 млрд руб. Основной объем выручки составили доходы от партнеров и рекламодателей, который выше планового показателя на 6%.