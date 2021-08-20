Футбольный турнир среди хоккейных болельщиков городов Урала проводится на протяжении 11 лет. В этот раз в Челябинск приедут сразиться на футбольном поле коллективы болельщиков из Екатеринбурга и Магнитогорска, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Перед стартом турнира состоится жеребьевка, в результате которой команды будут разбиты на две группы. Расположение коллективов в турнирной таблице после группового этапа определит четвертьфинальные пары.
Расписание турнира
10:00. Разминка.
10:30. Жеребьевка.
11:00. Построение команд, приветственное слово.
11:00. Старт группового этапа.
13:40. Четвертьфиналы.
14:30. Полуфиналы.
15:20. Матч за третье место, финал.
16:00. Награждение.
Справка. Валерий Константинович Белоусов (17 декабря 1948 г., Новоуральск, Свердловская область, СССР — 16 апреля 2015 г., Челябинск, Россия) — советский хоккеист, российский хоккейный тренер. Мастер спорта международного класса по хоккею (1976), заслуженный тренер России (1992), почетный гражданин Челябинска (2012). В сезоне-2012/13 Белоусов привел «Трактор» к наивысшему достижению — финалу Кубка Гагарина. С магнитогорским «Металлургом» два раза выигрывал чемпионат России, с «Авангардом» — один раз.
Автор: Степан Тимощук.
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