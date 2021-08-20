Хоккейные фанаты сыграют в футбольном турнире памяти Валерия Белоусова

В субботу, 21 августа, на стадионе «Центральный» болельщики почтят память великого тренера

Футбольный турнир среди хоккейных болельщиков городов Урала проводится на протяжении 11 лет. В этот раз в Челябинск приедут сразиться на футбольном поле коллективы болельщиков из Екатеринбурга и Магнитогорска, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Перед стартом турнира состоится жеребьевка, в результате которой команды будут разбиты на две группы. Расположение коллективов в турнирной таблице после группового этапа определит четвертьфинальные пары.



Расписание турнира



10:00. Разминка.



10:30. Жеребьевка.



11:00. Построение команд, приветственное слово.



11:00. Старт группового этапа.



13:40. Четвертьфиналы.



14:30. Полуфиналы.



15:20. Матч за третье место, финал.



16:00. Награждение.



Справка. Валерий Константинович Белоусов (17 декабря 1948 г., Новоуральск, Свердловская область, СССР — 16 апреля 2015 г., Челябинск, Россия) — советский хоккеист, российский хоккейный тренер. Мастер спорта международного класса по хоккею (1976), заслуженный тренер России (1992), почетный гражданин Челябинска (2012). В сезоне-2012/13 Белоусов привел «Трактор» к наивысшему достижению — финалу Кубка Гагарина. С магнитогорским «Металлургом» два раза выигрывал чемпионат России, с «Авангардом» — один раз.



Автор: Степан Тимощук.

