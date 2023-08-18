В Челябинске на стадионе «Локомотив» 19 августа состоится ежегодный турнир по футболу памяти Валерия Белоусова. Соревнования среди хоккейных болельщиков городов Урала проводятся на протяжении 12 лет. В этом году в турнире примут участие 10 команд, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Последние два года победителями соревнований становились челябинцы из КБТ. Команда фанатского сектора «Трактора» «Сектор А» становилась только бронзовым призером (2012, 2015, 2022) и завоевывала серебряные медали (2016, 2017, 2021). Также в этом году в состязаниях примут участие КБТ, «Мечел», «Зенит», «Янг», «Заводские», «Сися Стрельца», «Пятый ЧБ», «Рыцари» и «Кабанда». Начало соревнований в 10:00 утра на стадионе «Локомотив».
Добавим, что накануне стало известно, что популярный теле- и радиоведущий, эксперт, комментатор матчей КХЛ и НХЛ Сергей Федотов будет работать на матчах челябинского «Трактора» на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. Все игры турнира болельщики смогут увидеть на телеканале ОТВ-Челябинск, а также на сайте 1obl.tv.
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