Хоккейные дворовые команды Челябинской области сразятся на турнире «Золотая шайба»

Победители соревнований представят регион на всероссийском финале

В Челябинской области сегодня, 12 января, стартует региональный этап хоккейного турнира «Золотая шайба». Лучшие дворовые и школьные команды региона в течение месяца выяснят, кто достоин представлять Челябинскую область на всероссийском этапе знаменитого турнира «Золотая шайба», сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Хоккейные баталии развернутся в поселке Первомайском (Коркинский городской округ) на ледовой площадке ФОКа «Олимпийский». Здесь проведут первые матчи предварительного этапа соревнований. В общей сложности в Челябинской области в старейшем хоккейном турнире примут участие более 100 команд региона — детские дворовые команды, команды общеобразовательных школ, спортивных клубов, колледжей и детско-юношеских спортивных школ.

Особое внимание традиционно уделяется сельским командам, для которых этот турнир — главное событие зимнего сезона. Юные спортсмены будут бороться за звание сильнейших в своих возрастных категориях. Но главная цель для каждой команды-победительницы — право защищать честь региона на всероссийском финале.

Турнир «Золотая шайба» уже много лет является важнейшей ступенью в развитии детско-юношеского хоккея в России, кузницей талантов и социальным проектом, объединяющим детей из городов и сел.