Хоккейной команде «Белые медведицы» призер ЖХЛ пока не по зубам

Челябинский клуб уступил во всех трех матчах питерской «Динамо-Неве»

В чемпионате ЖХЛ три поединка с питерской «Динамо-Невой» провела челябинская команда «Белые медведицы». Челябинки уступили во всех матчах серебряному призеру минувшего сезона, хотя в одном из поединков доиграли с сильным соперником до серии буллитов. Рассказываем, как сыграли подопечные Аркадия Белоусова с одним из фаворитов чемпионата.

В первом матче борьбы как таковой не получилось. Уже на 5-й (!) секунде питерские хоккеистки открыли счет в матче. Наверняка это рекорд скорострельности в ЖХЛ, но нужно уточнять у хоккейных экспертов и знатоков статистики.

Пропущенная шайба подействовала на челябинских хоккеисток отрезвляюще. Они надежно сыграли в обороне, не дав соперницам в первом периоде удвоить преимущество. Во втором и третьем отрезках матча «Белые медведицы» пропустили по две шайбы. В итоге разгром 0:5, гол престижа забить хозяйкам площадки так и не удалось.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 27 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Валерия Иванова, 00:05 (5×5).

2:0 — Юлия Смирнова (Валерия Иванова, Павлина Горалкова), 29:41 (5×5).

3:0 — Лиана Ганеева, 37:20 (5×5).

4:0 — Валерия Иванова (Алена Зубкова), 47:37 (5×4).

5:0 — Юлия Смирнова (Алиса Матвеева), 58:59 (5×4).

Зато на следующий день «Белые медведицы» дали бой одному из фаворитов чемпионата ЖХЛ. Хотя гости вновь отличились в дебюте первого периода. Правда, в этот раз сделали они это значительно позже, на 4-й минуте. Кто бы мог тогда подумать, что эта заброшенная шайба станет для них последней в этом матче.

Эта игра стала 250-й по счету для защитника челябинской команды Ирины Цацыной. Интересно, что профессиональную карьеру она начинала в Санкт-Петербурге. Символично, что именно она сравняла счет в матче, забросив шайбу в ворота своей бывшей команды. Произошло это в конце второго периода.

В заключительном отрезке матча «Динамо-Нева» много и часто атаковала, но поразить ворота южноуральской команды не смогла. Больше соперники не забивали ни в основное время, ни в дополнительное. Серию послематчевых бросков искуснее исполнили более опытные гостьи. 1:2 в серии буллитов, есть набранное очко для челябинского клуба в матче с сильным соперником!

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 28 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:2 бул (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Виктория Пушина (Валерия Москаленко), 03:40 (5×5).

1:1 — Ирина Цацына (Виктория Федорова, Марина Лазарева), 37:16 (5×4).

1:2 — Лиана Ганеева, 65:00 (бул).

Третья и заключительная игра с «Динамо-Невой» челябинским хоккеисткам не удалась. «Белые медведицы» пропустили две шайбы в стартовом периоде, попытались было выправить ситуацию во втором отрезке матча, но допустили ряд ошибок: в течение шести минут гости забросили три безответные шайбы, сделав счет 5:0. К чести челябинок, они забили-таки два гола, скрасив впечатление от неудачного матча.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Сезон-2025/2026. 30 сентября. «Белые медведицы» (Челябинск) — «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Валерия Москаленко (Елизавета Кардаш), 01:58 (5×5).

0:2 — Ксения Пономарева (Алена Зубкова), 18:55 (5×5).

0:3 — Виктория Пушина (Елизавета Кардаш, Валерия Москаленко), 27:39 (5×5).

0:4 — Кристина Глухарева (Екатерина Чегошева, Алиса Матвеева), 32:01 (5×5).

0:5 — Валерия Иванова (Кристина Глухарева, Екатерина Чегошева), 33:24 (5×4).

1:5 — Виктория Федорова (Дарья Медютова, Равиля Айнуллова), 36:26 (4×5).

2:5 — Дарья Орлова (Виктория Федорова, Марина Лазарева), 46:34 (5×4).

«Серия с Питером получилась сложная. Мы отыграли до этого три матча с нашим принципиальным соперником СКСО. Не хватило сил для восстановления, пауза была слишком короткая, всего два дня. У нас коллектив молодой, мы только начинаем построение команды. В данный момент есть много индивидуальных ошибок. Для того чтобы команда играла стабильно, качественно и слаженно, нужно время для подготовки», — подвел итог противостоянию с «Динамо-Невой» главный тренер челябинской команды Аркадий Белоусов.

Впереди у «Белых медведиц» еще одна домашняя серия матчей в чемпионате ЖХЛ. Им предстоит 19, 21 и 22 октября сыграть с подмосковным «Торнадо». Игры пройдут в арене «Трактор».

Фото: пресс-служба ЖХК «Белые медведицы» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)