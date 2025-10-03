Хоккейному арбитру из Магнитогорска подарили золотой перстень

Алексей Шемякин получил награду за то, что преодолел отметку в 500 матчей в ВХЛ

Магнитогорский хоккейный арбитр Алексей Шемякин провел свой 500-й матч в ВХЛ. По этому случаю руководство лиги вручило южноуральцу подарок — именной перстень с гравировкой, на нем указана дата исторического матча, хоккейный свисток и цифра «500» — количество проведенных матчей в ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Алексей Шемякин стал третьим арбитром в истории ВХЛ, преодолевшим отметку в 500 матчей. Юбилейная игра рефери состоялась 27 сентября между командами «Южный Урал» и «Челны» в Орске.

«Первое время буду ходить с перстнем: народу же интересно, а на пальцах без него не объяснишь. Буду показывать родным, друзьям, брать с собой в поездки, чтобы коллеги могли пощупать цель, к которой можно стремиться», — рассказал Алексей Шемякин пресс-службе ВХЛ.

Отметим, что есть в карьере хоккейного арбитра и работа на матчах КХЛ. Алексей Шемякин в качестве главного судьи провел 18 матчей в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2011/2012.