Сегодня, 5 мая, челябинские юниоры провели в Альметьевске четвертьфинальный матч первенства ЮХЛ. Хоккейная команда «Трактор-2004» уступила счетом 2:3 сверстникам из академии ханты-мансийской «Югры», сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведи».
Южноуральские хоккеисты неудачно начали игру и после двух периодов проигрывали — 0:2. Однако в третьем периоде «черно-белые» смогли сравнять счет, но на исходе заключительной минуты игры сопернику удалось забросить третью шайбу, которая и стала победной для «Югры».
Отметим, что в групповом этапе финала первенства ЮХЛ, челябинские юниоры одержали четыре победы над «Динамо-Юниор» (3:2), «Динамо-U18» Москва (4:3), «Торпедо-U18» Нижний Новгород(3:2) и ГУОР-U18 из Ярославля (6:3). Однако затем проиграли последний матч группового турнира новосибирской «Сибири-U18» (3:4).
Следующий стыковой матч для «черно-белых» состоится 7 мая против проигравшей команды в паре московского ЦСКА и новосибирской «Сибири».
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