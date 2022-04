Хоккейная команда «Трактор‑2004» выступит в финале первенства Юниорской хоккейной лиги

В первом матче челябинская команда сыграет против «Динамо-Юниора»

С 28 апреля по 8 мая в Альметьевске стартует финал первенства Юниорской хоккейной лиги. Челябинская хоккейная команда «Трактор-2004» в первой игре выступит против петербургского «Динамо-Юниора», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Главную награду сезона Юниорской хоккейной лиги 2021/2022 разыграют между собой 12 сильнейших клубных команд регионов России. Соревнование пройдет на двух хоккейных площадках: на льду Центра хоккейной подготовки «Нефтяник» и во дворце спорта «Юбилейный». Челябинская команда будет выступать в группе А против: «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), ГУОР (Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск) и «Торпедо» (Нижний Новгород).



В другой группе, В, будут выступать «Атлант» (Мытищи), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтяник» (Альметьевск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), ЦСКА (Москва) и «Югра» (Ханты-Мансийск).



Расписание матчей «Трактора-2004» на групповом этапе:



28 апреля

15:00. «Динамо-Юниор» vs «Трактор»



29 апреля

12:00. «Трактор» vs «Динамо»



30 апреля

12:15. «Торпедо» vs «Трактор»



2 мая

18:00. «Трактор» vs ГУОР



3 мая

18:00. «Трактор» vs «Сибирь»