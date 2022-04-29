Хоккейная команда «Трактор‑2004» одержала победу в финале первенства ЮХЛ

Во втором матче челябинцы обыграли московское «Динамо» со счетом 4:3

«Очень интересный, напряженный матч. Хорошо, что сегодня ребята вошли в игровой тонус. Сегодняшняя победа — она больше волевая. Пришлось понервничать. Но в этом и есть драматизм хоккея. Для зрителей матч должен быть интересным. Результатом довольны»,

— рассказал главный тренер «Трактора-2004» Александр Глазков.

«Мы выполнили установку тренера, удалось настроиться. „Динамо“ накануне не разбирали и раньше с ними ни разу не играли. Хороший сильный соперник. Знаем, что они вчера крупную победу одержали. А сегодня нам удалось их победить»,

— поделился нападающий «Трактора-2004» Александр Рыков.