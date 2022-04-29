Сегодня, 29 апреля, челябинские юниоры провели в Альметьевске второй матч финала первенства ЮХЛ. Хоккейная команда «Трактор-2004» обыграла с минимальным счетом 4:3 сверстников из академии московского «Динамо», сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведи».
«Очень интересный, напряженный матч. Хорошо, что сегодня ребята вошли в игровой тонус. Сегодняшняя победа — она больше волевая. Пришлось понервничать. Но в этом и есть драматизм хоккея. Для зрителей матч должен быть интересным. Результатом довольны», — рассказал главный тренер «Трактора-2004» Александр Глазков.
Напомним, что главную награду сезона Юниорской хоккейной лиги 2021/2022 разыграют между собой 12 сильнейших клубных команд регионов России. Челябинская команда выступает в группе А.
«Мы выполнили установку тренера, удалось настроиться. „Динамо“ накануне не разбирали и раньше с ними ни разу не играли. Хороший сильный соперник. Знаем, что они вчера крупную победу одержали. А сегодня нам удалось их победить», — поделился нападающий «Трактора-2004» Александр Рыков.
Завтра, 30 апреля, челябинская команда сыграет против ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Начало встречи — в 12:15 по челябинскому времени.
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