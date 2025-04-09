Хоккейная команда «Челябинские волчицы» завоевала бронзу на турнире «Золотая шайба»

Она стала призером среди девушек не старше 14 лет на соревнованиях в городе Чайковском

Бронзовым призером всероссийских соревнований «Золотая шайба» стала хоккейная команда «Челябинские волчицы». Она отличилась на турнире среди девушек 2011—2012 годов рождения, прошедшем в городе Чайковском, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Челябинская команда успешно выступила на групповом этапе, выиграв все матчи. Спортсменки победили девушек из клубов «Икар» (Татарстан), «Северянка» (Вологодская область), «Красотули» (Республика Удмуртия). Так, «Челябинские волчицы» вышли в плей-офф соревнований.

В первом раунде на этой стадии челябинки одержали победу над «Сибирскими лисами» из Республики Алтай. Увы, но во втором раунде они уступили хоккеисткам из Москвы. В матче за третье место «Волчицам» противостояли оппоненты из Нижегородской области. Наши девушки одержали победу со счетом 4:1 и завоевали бронзовые медали турнира.