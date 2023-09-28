Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила свое выездное турне в Красноярск в рамках чемпионата ЖХЛ. Челябинки уступили во всех трех матчах действующему бронзовому призеру турнира «Бирюсе». Сегодня, 28 сентября, «медведицы» навязали борьбу красноярскому клубу и уступили по буллитам — 2:3, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Перед первой выездной серией в новом сезоне чемпионата ЖХЛ челябинки одержали три домашние победы над подмосковным клубом «МСМО 7.62». В первых двух играх в Красноярске хозяева не оставили шансов южноуральской команде, забросив за две игры 12 шайб. А вот в заключительной встрече «черное-белые» навязали борьбу «Бирюсе».
После двух поражений тренерский штаб «Белых медведиц» перестроил сочетания в нападении, а в воротах вышла Карина Золотарева. В третьем матче «Белые медведицы» начали гораздо активнее по сравнению с прошлыми матчами. Хозяйки открыли счет в первой своей атаке. Шайбу забросила форвард Виктория Бурдукова — 0:1. А через пару минут Карина Верховцева удвоила преимущество «Бирюсы» — 0:2.
Во втором периоде соперники стали часто удаляться, но красноярскую команду выручала Дарья Гредзен. Затем правила нарушили «черно-белые», причем дважды подряд. Им пришлось полминуты играть в формате «три на пять», где «Белые медведицы» самоотверженно выстояли.
В третьем отрезке «Белые медведицы» наконец-то смогли сократить отставание усилиями Василисы Гудыменко — 1:2. Через три минуты на добивании сыграла Виктория Кулишова и сравняла счет в матче — 2:2. Ничья в основное время, и овертайм завершился безрезультатно. В серии буллитов лучше себя показали красноярские хоккеистки — 2:3.
После шести игр в новом сезоне Женской хоккейной лиги «Белые медведицы» занимают четвертую строчку с 9 очками. Следующую игру «черно-белые» проведут 3 октября. На домашней арене челябинки сыграют с «Агиделью» из Уфы.
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