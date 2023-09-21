Хоккейная команда «Белые медведицы» одержала третью победу на старте сезона ЖХЛ

Челябинки в овертайме обыграли подмосковный «МСМО 7.62» со счетом 2:1

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» одержала третью победу подряд в новом сезоне чемпионата ЖХЛ. В Воскресенске челябинки выиграли три матча из трех. Сегодня, 21 сентября, «медведицы» победили подмосковный клуб «МСМО 7.62» со счетом 2:1. Авторами заброшенных шайб у «черно-белых» стали Мария Рулева и Василиса Гудыменко, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».



В начале третьего очного противостояния «Белые Медведицы» сразу же завладели преимуществом. Они дважды были в большинстве, но челябинок подвела реализация. Позже форвард Екатерина Лебедева не смогла замкнуть передачу на дальней штанге, а Мария Рулева не реализовала выход один на один с вратарем хозяев.



Во второй двадцатиминутке хозяйки вернулись в игру и преимущество гостей нивелировалось. Челябинкам даже пару раз пришлось играть в меньшинстве. Но в игре «четыре на пять» «медведицы» создали еще один стопроцентный момент. Алина Гарипова в одиночку поборолась за шайбу, оставив позади двух защитников, но не смогла переиграть воскресенского голкипера.



Уже на второй минуте заключительного периода челябинская юниорка Мария Рулева бросила по воротам хозяев и открыла счет в матче — 1:0. Для молодой хоккеистки эта шайба стала первой в чемпионате ЖХЛ. Однако после гола гости сфолили и форвард «МСМО 7.62» Софья Андрианова сравняла счет. Игра перешла в овертайм, который длился всего полминуты. При выходе вдвоем на одного защитника, пас Марии Надеждиной замкнула Василиса Гудыменко, принеся южноуральскому клубу тяжелую победу со счетом 2:1.



После первых трех игр в новом сезоне Женской хоккейной лиги «Белые Медведицы» занимают вторую строчку с 8 очками. Следующий поединок «черно-белые» проведут 25 сентября. В гостях челябинки сыграют с «Брюсой» из Красноярска.

