Хоккейная команда «Белые медведи» не смогла взять реванш у уфимского «Толпара» в матче МХЛ

Гости «в сухую» обыграли челябинцев — 0:3.

Сегодня, 2 октября, на домашней площадке «медведи» повторно встретились с фаворитами конференции — командой «Толпар» из Уфы. По ходу игры соперники играли на равных, но в финале встречи сильнее оказались гости — 0:3.

В первом периоде игроки обменивались контратаками. Но защитники и вратари команд были надёжны. Не реализовав опасные моменты, хоккеисты ушли на перерыв с «сухим» счётом.

Вторая двадцатиминутка, несмотря на удаления и многочисленные возможности, также была без заброшенных шайб.

А вот в третьем периоде счёт на табло все же изменился. На шестой минуте при выходе «один в ноль» шайбу забросил Эрик Галиев. Через четыре минуты он оформил «дубль». У хозяев льда были возможности сократить разрыв в счете, но вратарь «Толпара» был непробиваем.

На последней минуте Вячеслав Бутеец был сменен на шестого полевого. Но вместо гола «медведей» зрители увидели гол в пустые ворота — за 16 секунд до финальной сирены отличился Тимур Валиев — 0:3.

Следующие игры челябинская «молодёжка» проведёт на выезде. «Белые медведи» отправятся в Нижний Новгород, где 6 и 7 октября сыграют против местной «Чайки».

Автор: София Поромова