Хоккеисты Виталий Абрамов и Никита Нестеров презентовали Кубок Гагарина в Челябинске

Трофей привезли в областную школу хоккея «Трактор»

Сегодня, 25 июня, обладатели Кубка Гагарина Виталий Абрамов и Никита Нестеров привезли хоккейный трофей в Челябинск. Воспитанники челябинского «Трактора» презентовали трофей в областной школе хоккея. В течении трех часов все желающие могут сфотографироваться с кубком и взять автографы у хоккеистов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Виталий Абрамов и Никита Нестеров являются выпускниками СШОР «Трактор». В минувшем сезоне КХЛ им удалось стать чемпионами страны, завоевав с московским ЦСКА Кубок Гагарина. Вчера, 24 июня, хоккеисты презентовали Кубок Гагарина в Юрюзани. Трофей был выставлен перед местным Дворцом культуры.

Напомним, Виталий Абрамов и Никита Нестеров стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 в составе столичного ЦСКА. В решающем матче Кубка Гагарина «армейцы» выиграли у магнитогорского «Металлурга», победив в серии 4-3.