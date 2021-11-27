Континентальная хоккейная лига подвела итоги голосования представителей СМИ по выбору игроков на Матч Звезд КХЛ 2022. В голосовании СМИ победили хоккеисты «Трактора» Никита Тертышный, Тему Пулккинен, Ник Бэйлен и Лукаш Седлак, сообщает пресс-служба клуба.
Представители СМИ выбирали по три полевых игрока в каждую из команд на звездный уикэнд. По итогам голосования журналистов на Матч Звезд были выбраны:
«Евразия»: Даррен Диц («Барыс»), Ник Бэйлен, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»);
«Россия»: Никита Тертышный («Трактор»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск), Андрей Кузьменко (СКА);
«Северная Америка»: Кенни Агостино («Торпедо»), Брайан О’Нилл («Йокерит»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»);
«Скандинавия»: Тему Пулккинен («Трактор»), Йори Лехтеря («Спартак»), Марко Анттила («Йокерит»).
Данное представительство игроков стало для челябинского клуба рекордным. По три игрока «Трактор» отправлял на Матчи Звезд КХЛ в 2012 и 2013 годы.
Напомним, что оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой. В каждой команде будет два вратаря, девять полевых игроков и два тренера. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уик-энда — 14 декабря 2021 года. Матч Звезд КХЛ состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.
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