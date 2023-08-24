Сегодня, 24 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали свою вторую победу на Кубке губернатора. Подопечные Анвара Гатиятулина сломили сопротивление казанского «Ак Барса» — основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее были «черно-белые». В составе победителей состоялся дебют канадского голкипера Зака Фукале, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Тренерский штаб хозяев льда, как и ожидалось, провел большие ротации в составе после вчерашней победы над «Магниткой». Семь игроков были отправлены с «Челметом» на турнир «Кубок Прикамья», вернулись в основу хоккеисты основного состава. Среди них и номинально вторая тройка нападения Кравцов — Ткачев — Шабанов. Наконец, состоялся долгожданный дебют за челябинский клуб канадского голкипера Зака Фукале.
Первый период прошел при преимуществе хозяев льда. «Черно-белые» показывали хорошее движение и нацеленность на ворота, здорово действовали первые две тройки нападения. И как минимум в двух случаях имели реальные возможности забить.
В первый раз, действуя в большинстве чуть не хватило точности броску на добивании Виталию Кравцову. Во втором случае сольный проход Антона Бурдасова едва не завершился взятием ворот. Гости хоть и огрызались, но имели лишь один убойный момент, после которого шайба пролетела вдоль ленточки ворот.
«Вроде и играем неплохо, комбинируем. Надо лезть на ворота, чаще бросать. Допустили пару ошибок, но в целом игра радует. Реализация моментов хромает», — сказал в перерыве матча корреспонденту ОТВ один из героев вчерашнего матча Семен Дер-Аргучинцев.
Во втором отрезке матча команды обменялись забитыми голами. На точный выстрел Вадима Шипачева челябинцы ответили голом Михаила Котляревского. Форварды «черно-белых» оставалось только не промахнуться по пустым воротам после ювелирной передачи Егора Фатеева.
И все же главные события в матче произошли в третьем периоде. Здесь уже в дебюте допустил первую грубую ошибку голкипер челябинцев Зак Фукале. На ровном месте он упустил шайбу за воротами. После сутолоки у ворот хозяев Александр Радулов протолкнул-таки резиновый диск и вывел свою команду вперед. Затем в большинстве Дмитрий Яшкин увеличил преимущество, сделав счет 3:1.
Надо отдать должное хозяевам льда, они не опустили руки, продолжили играть в свою игру. И выровняли положение. Сначала после дальнего выстрела Роба Хэмилтона подправил шайбу в ворота Егор Фатеев. А затем Виталий Кравцов замкнул перевод Антона Бурдасова — 3:3! В обоих случаях «черно-белые» отличились в большинстве.
Итог противостояния решался в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась челябинцам. Решающий точный бросок нанес лидер «Трактора» Антон Бурдасов.
Завтра на Кубке губернатора Челябинской области день отдыха. А в субботу, 26 августа, будут сыграны два заключительных матча турнира: «Металлург» vs «Ак Барс» (13:00) и «Трактор» vs «Лада» (17:00). Не пропустите прямые трансляции матчей на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.