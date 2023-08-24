Хоккеисты «Трактора» выиграли у «Ак Барса» на Кубке губернатора Челябинской области

Южноуральский клуб одержал вторую победу на домашнем предсезонном турнире

Сегодня, 24 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали свою вторую победу на Кубке губернатора. Подопечные Анвара Гатиятулина сломили сопротивление казанского «Ак Барса» — основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее были «черно-белые». В составе победителей состоялся дебют канадского голкипера Зака Фукале, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб хозяев льда, как и ожидалось, провел большие ротации в составе после вчерашней победы над «Магниткой». Семь игроков были отправлены с «Челметом» на турнир «Кубок Прикамья», вернулись в основу хоккеисты основного состава. Среди них и номинально вторая тройка нападения Кравцов — Ткачев — Шабанов. Наконец, состоялся долгожданный дебют за челябинский клуб канадского голкипера Зака Фукале.

Первый период прошел при преимуществе хозяев льда. «Черно-белые» показывали хорошее движение и нацеленность на ворота, здорово действовали первые две тройки нападения. И как минимум в двух случаях имели реальные возможности забить.

В первый раз, действуя в большинстве чуть не хватило точности броску на добивании Виталию Кравцову. Во втором случае сольный проход Антона Бурдасова едва не завершился взятием ворот. Гости хоть и огрызались, но имели лишь один убойный момент, после которого шайба пролетела вдоль ленточки ворот.

«Вроде и играем неплохо, комбинируем. Надо лезть на ворота, чаще бросать. Допустили пару ошибок, но в целом игра радует. Реализация моментов хромает», — сказал в перерыве матча корреспонденту ОТВ один из героев вчерашнего матча Семен Дер-Аргучинцев.

Во втором отрезке матча команды обменялись забитыми голами. На точный выстрел Вадима Шипачева челябинцы ответили голом Михаила Котляревского. Форварды «черно-белых» оставалось только не промахнуться по пустым воротам после ювелирной передачи Егора Фатеева.

И все же главные события в матче произошли в третьем периоде. Здесь уже в дебюте допустил первую грубую ошибку голкипер челябинцев Зак Фукале. На ровном месте он упустил шайбу за воротами. После сутолоки у ворот хозяев Александр Радулов протолкнул-таки резиновый диск и вывел свою команду вперед. Затем в большинстве Дмитрий Яшкин увеличил преимущество, сделав счет 3:1.

Надо отдать должное хозяевам льда, они не опустили руки, продолжили играть в свою игру. И выровняли положение. Сначала после дальнего выстрела Роба Хэмилтона подправил шайбу в ворота Егор Фатеев. А затем Виталий Кравцов замкнул перевод Антона Бурдасова — 3:3! В обоих случаях «черно-белые» отличились в большинстве.

Итог противостояния решался в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась челябинцам. Решающий точный бросок нанес лидер «Трактора» Антон Бурдасов.

Завтра на Кубке губернатора Челябинской области день отдыха. А в субботу, 26 августа, будут сыграны два заключительных матча турнира: «Металлург» vs «Ак Барс» (13:00) и «Трактор» vs «Лада» (17:00). Не пропустите прямые трансляции матчей на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.