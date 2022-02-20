Хоккеисты «Трактора» выиграли по буллитам в контрольном матче южноуральского дерби у «Металлурга»

Челябинский клуб выиграл на своей площадке у магнитогорского со счетом 3:2

Сегодня, 20 февраля, провели между собой первый контрольный матч два южноуральских клуба. На челябинском льду хозяева выиграли по буллитам со счетом 3:2. Перед стартом плей-офф «Трактор» и «Металлург» проведут еще один товарищеский поединок, который пройдет 25 февраля в Магнитогорске.

Договоренность между двумя южноуральскими клубами провести два контрольных матча преследовала главную задачу — восполнить вынужденную паузу, связанную с проведением олимпийского хоккейного турнира в Пекине. И даже несмотря на отсутствие ряда сборников в стане обеих команд, первая из этих игр получилась очень полезной, упорной и боевой.

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. Открыл счет Виталий Кравцов, затем дважды отличились магнитогорцы. В большинстве отличился сначала Никита Коростелев, а затем Брендан Лайпсик. Финский форвард «черно-белых» Теему Пулккинен в середине периода сравнял счет.

В третьем периоде и овертайме командам отличиться не удалось. А в серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты «Трактора». 25 февраля в Магнитогорске состоится второй контрольный поединок команд, а уже 1 марта стартует первый раунд плей-офф.