Хоккеисты «Трактора» в матче-открытии на Кубке губернатора сыграют с «Локомотивом»

В первом матче турнира челябинцы сыграют против команды из Ярославля

Сегодня, 23 августа, в ледовой арене «Трактор» стартует Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. В первом матче челябинцы сыграют с «Локомотивом» из Ярославля. Прямую трансляцию будет вести телеканал ОТВ.

В традиционном летнем турнире Кубка губернатора Челябинской области — 2021 примут участие четыре команды: «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив (Ярославль) и «Сибирь» (Новосибирская область). «Железнодорожники» и новосибирцы впервые сыграют в челябинском турнире.

«Черно-белые» встречают ярославцев в ранге победителей предсезонного турнира в Сочи, а «Локомотив» приехал в Челябинск, являясь обладателем Кубка Республики Башкортостан — 2021. Подопечные Андрея Скабелки в Уфе показали стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах.

Встреча «Трактор» vs «Локомотив» состоится в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, начало в 19:00 по челябинскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.