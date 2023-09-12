Хоккеисты «Трактора» уступили «Ладе» в первой домашней игре в чемпионате КХЛ

Челябинская команда на своем льду проиграла со счетом 1:3

«Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация. В формате 5×3 надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска. После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его. Со второго периода играли в три звена. Местами уже не хватало свежести и мысли. Разберем матч. Каждая игра — это опыт. Будем двигаться дальше. В 21:45 у Виталия Кравцова будет обследование. После этого появится информация»,

— прокомментировал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.