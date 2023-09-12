Сегодня, 12 сентября, хоккейный клуб «Трактор» провел первую домашнюю игру в новом сезоне КХЛ. Однако порадовать челябинских болельщиков у «черно-белых» не получилось. Южноуральские хоккеисты уступили «Ладе» из Тольтти со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе челябинцев забросил Виталий Кравцов, передает пресс-служба ХК «Трактор».
После серии гостевых матчей в чемпионате КХЛ, которую «Трактор» закончил победой над подмосковным «Витязем» со счетом 3:2, тренерский штаб «черно-белых» не стал вносить изменения в состав.
Хозяева активно начала игру. Первая смена челябинцев привела к нескольким опасным моментам. Сначала голкипер «Лады» спас команду после броска Антона Бурдасова, а уже на второй минуте матча Виталий Кравцов поразил пустой угол ворот Владислава Подъяпольского, открыв счет — 1:0.
Форвард отличился во второй игре подряд. Однако в следующей смене Виталий попал под силовой прием защитника Максима Березина и больше на льду не появлялся. Спустя несколько минут после пропущенной шайбы «автозаводцы» смогли реализовать большинство и сравнять счет. Отличился нападающий Скотт Космачук.
Второй отрезок матча прошел не так интересно, как первый. «Лада» играла от обороны, действуя на контратаках. Челябинцы старались чаще контролировать шайбу в зоне атаки и через передачи выводить партнеров на бросок. Ближе всех к взятию ворот были Максим Шабанов и Виктор Антипин, но их попытки отразил голкипер тольяттинцев.
В третьем периоде, за девять минут до конца встречи, нападающий «автозаводцев» Трой Джозефс вывел «Ладу» вперед — 1:2. В концовке встречи хоккеисты «Трактора» владели шайбой, но вновь поразить ворота Владислава Подъяпольского не удалось. На последних минутах вместо голкипера Зака Фукале на льду появился шестой полевой игрок. Этим воспользовались гости, точку в поединке в пустые ворота поставил Никита Попугаев — 1:3.
«Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация. В формате 5×3 надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска. После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его. Со второго периода играли в три звена. Местами уже не хватало свежести и мысли. Разберем матч. Каждая игра — это опыт. Будем двигаться дальше. В 21:45 у Виталия Кравцова будет обследование. После этого появится информация», — прокомментировал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий матч «черно-белые» проведут 14 сентября. На домашней арене челябинцы примут «Динамо» из Минска.
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