Хоккеисты «Трактора» сыграют в валенках товарищеский матч со студентами

Необычная игра пройдет на ледовом корте одного из челябинских вузов

В день студента, 25 января, состоится необычный хоккейный матч между любителями и профессионалами. Главными его действующими лицами станут игроки челябинского клуба «Трактор». Они сразятся с сильнейшими студентами ЧелГУ, а затем сдадут экзамены ректору вуза, сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

В рядах одного из челябинских вузов царит необычное оживление. Хоккеисты «Трактора» приняли предложение сыграть товарищеский матч в валенках против студентов. И теперь в Челябинском государственном университете экстренно собирают команду, чтобы дать отпор профессиональным игрокам. В соцсетях принимаются заявки на участие в матче, после которых выберут самых достойных.

Сообщается, что товарищеский матч пройдет на ледовом корте возле университета 25 января, начало — в 11:45. Организаторы мероприятия обещают, что каждый участник будет иметь возможность получить автограф хоккеиста и сфотографироваться с ним на память. И пространно намекнули, что после окончания поединка игроки «Трактора» на непродолжительное время станут студентами и «попробуют сдать экзамен ректору вуза».