Хоккеисты «Трактора» стартуют на предсезонном турнире в Сочи

Челябинский клуб в первом матче сыграет с омским «Авангардом»

Сегодня в Сочи стартует предсезонный хоккейный турнир, в котором выступят хоккеисты челябинского «Трактора». В первом матче подопечные Анвара Гатиятулина сыграют с действующим обладателем Кубка Гагарина — омским «Авангардом». Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ.

Тренерский штаб «черно-белых» взял на турнир в Сочи 31 хоккеиста. По словам наставника команды Анвара Гатиятулина, главная задача клуба — наиграть состав, найти оптимальные сочетания в пятерках.

В традиционном летнем турнире Parimatch Sochi Hockey Open 2021 примут участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омск), СКА (Санкт-Петербург), олимпийская сборная России, «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Трактор» (Челябинск). Матчи пройдут без зрителей с 3 по 8 августа в ледовой арене «Шайба».

Матч «Трактора» с «Авангардом» начнется в 17:00 по челябинскому времени. Прямая трансляции будет доступна на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.

Автор: Степан Тимощук