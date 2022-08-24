Хоккеисты «Трактора» с поражения в стартовали в Кубке губернатора Челябинской области

В южноуральском дерби челябинцы проиграли по буллитам «Металлургу» — 1:2

Сегодня, 24 августа, в арене «Трактор» стартовал традиционный хоккейный турнир — Кубок губернатора Челябинской области. В центральном матче дня состоялось южноуральское дерби, в котором встретились хоккеисты Челябинска и Магнитогорска. Исход матча решился в серии послематчевых буллитов, в которых победу одержала команда «Металлург».

Перед началом матча состоялась торжественная церемония открытия турнира. В ней поприветствовал болельщиков и участников турнира глава региона Алексей Текслер.

«Уверен, что турнир пройдёт на самом высоком уровне, и уже 2 сентября начнётся регулярный сезон. Желаю всем ребятам успеха, главное — не получить травмы, но при этом бороться до конца», — отметил губернатор.

Обратился к болельщикам и воспитанник клуба, обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин. Он вспомнил, что именно в Челябинске начался его хоккейная карьера.

«На этом турнире ровно 10 лет назад я впервые надел свитер „Трактора“. Я понял, что „Трактор“ навсегда будет моей семьёй», — сказал Валерий Ничушкин под громогласные овации болельщиков.

В стартовом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, хотя обе команды были близки к успеху. В дебюте второго отрезка матча гостям удалось открыть счет в матче. Автором заброшенной шайбу у «Магнитки» стал Анатолий Никонцев. Хозяева побежали отыгрываться, однако реализовать возможности для взятия ворот у них не получалось.

Лишь в третьем периоде хозяевам турнира удалось спасти матч. Роль лидера взял на себя Владимир Ткачев, которому удалось сравнять счет за две с небольшим минуты до конца третьего периода. В овертайме болельщики заброшенных шайб не увидели. А в серии послематчевых буллитов успех сопутствовал хоккеистам «Металлурга». Победную шайбу у «сталеваров» забросил Егор Яковлев.

Завтра, 25 августа, состоится второй соревновательный день. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» (13:00), а «Трактор» — с «Барысом» (19:00). Напомним, что сегодня в дургом матче дня екатеринбургский клуб был сильней соперников из Казахстана, выиграв 2:1.