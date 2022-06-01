Хоккеисты «Трактора» проиграли команде регионального правительства в футбольном матче

Товарищеский поединок завершился со счетом 4:2

Сегодня на стадионе «Центральный» завершился товарищеский футбольный матч, в котором команда регионального правительства одержала победу над хоккеистами «Трактора» — 4:2. Поединок прошел в рамках Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», который в 20-й раз проводится в южноуральской столице, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра прошла в формате 8×8, два тайма по 20 минут на нестандартного размера площадке (она оказалась больше, чем для мини-футбола, но едва ли не вдвое меньше большого футбола). Но легче от этого не было никому из участников матча. В особенности для более возрастной и опытной команды регионального правительства. «Ну что, парни, от обороны сыграем? С этими молодыми пацанами в открытом футболе на высоких скоростях у нас шансов нет», — то ли давал задание своим партнерам по команде, то ли советовался с ними вице-губернатор Станислав Мошаров.

Вообще-то команда регионального правительства достаточно сильная и сыгранная. Она регулярно проводит товарищеские матчи, а в марте прошлого года в Москве впервые обыграла команду Совета Федерации. В том поединке командой руководил, кстати, губернатор Алексей Текслер. Да и с хоккеистами «Трактора» ей играть не впервой: в прошлом году, например, депутаты и чиновники выиграли со счетом 4:1.

«Игра товарищеская, но настрой у нас всегда боевой. Только давайте все-таки без геройств. Играем корректно, без грубости. Если почувствовали усталость, проводим оперативно замены в составе»,— напутствовал своих подопечных один из самых успешных челябинских футболистов, а ныне тренер Фаиль Миргалимов.

Хоккеисты «Трактора» на первых минутах завладели территориальным преимуществом, стали поддавливать соперника. Включив высокие скорости, они провели несколько опасных атак, завершившихся, правда, неточными ударами. В линии атаки активничали Константин Лукин, Михаил Рольгизер и Максим Шабанов, в центре дирижировали партнерами Алексей Петров и Артем Шварев, в защите подчищал огрехи коллег Георгий Гелашвили.

Однако затем команда в синих футболках перехватила инициативу. И в первую очередь за счет грамотного использования всей ширины поля. Парламентарии за счет коротких и средних передач мастерски проходили середину поля, переводили мяч с одного фланга на другой, расшатывая оборону соперника. Хоккеистам пришлось потратить немало сил для отбора мяча. И едва ли не первая опасная атака команды регионального правительства привела к взятию ворот. Станиславу Мошарову удался хороший навес с фланга, который замкнул головой депутат Челябинской гордумы Кирилл Матвеев — 1:0.

Вообще в первом тайме на поле было много сумбура и борьбы в действиях обеих команд. Казалось, соперники присматриваются друг к другу, делая ставку на надежную игру в обороне. Во втором тайме игра пошла куда живее и интереснее. В его дебюте блеснул индивидуальным мастерством все тот же Кирилл Матвеев. Депутат в красивом стиле на замахе обыграл защитника и хлестко пробил — у Дениса Мошарова не было и шанса отразить мощный выстрел соперника — 2:0. Тут же основатель и президент Фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщов довел счет до крупного — 3:0.

«Трак-тор! Трак-тор!» — стали еще активнее поддерживать хоккеистов болельщики, основную массу которых составили юные футболисты, участники турнира «Метрошка». Эта поддержка пришлась очень кстати — форвард «Челмета» Константин Лукин забил гол престижа, а спустя 5 минут он же сократил разрыв до минимума — 3:2!

«У меня за матч столько моментов было, а реализовал лишь два. Будь это хоккейный матч ВХЛ, тренеры бы меня точно наказали за такую расточительность. Но у соперников хорошая, сыгранная команда. И победил он заслуженно»,— сетовал после матча Константин Лукин.

Хоккеисты, почувствовав запах крови, ринулись на последний штурм. Молодые игроки снова включили дополнительные скорости. Их визави пришлось несладко. Об этом можно было судить по лицам игроков.

«Да, тяжеловато пришлось. У нас вчера еще был очень насыщенный день, слушали послание губернатора, затем еще рассмотрели много вопросов и законопроектов на заседании, а еще был прием граждан. Все это требует и физических сил. И все же в футболе важная составляющая — быстрота реакции и принятия решений. То есть не все зависит от спортивной формы, но и от того, что происходит в голове»,— философствовал у бровки с корреспондентом ИА «Первое областное» заместитель председателя Законодательного собрания области Анатолий Еремин.

И все же точку в поединке поставили парламентарии. Сделал это тренер детской челябинской спортшколы по футболу Евгений Ярославцев. Помог ему рикошет — мяч после удара предательски запрыгнул за шиворот Дениса Мошарова. Итоговый счет — 4:2. Однако по взаимной договоренности после окончания поединка состоялась и серия послематчевых пенальти. Здесь команда регионального правительства также была точнее.

«У нас правительство спортивное. Можем сформировать хорошую и сильную команду не только по футболу или хоккею, но и по волейболу и баскетболу. Будем готовиться к новым поединкам, продолжать тренироваться в свободное от работы время. В конечном счете хорошая физическая форма помогает выполнять свои обязанности на основной работе»,— подвел итог поединку Станислав Мошаров.