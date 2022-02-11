Хоккеисты «Трактора» помогли сборной Чехии обыграть швейцарцев на Олимпийских играх — 2022

Однако набрать результативные очки легионеры челябинского клуба в Пекине пока не могут

На зимних Олимпийских играх в Пекине неудачно в составе сборной Чехии выступают хоккеисты «Трактора». Легионеры челябинского клуба в двух матчах не набрали очков, а голкипер Роман Вилл вторую игру подряд не попадает в заявку на матч. Сегодня, 11 февраля, Чехия победила в серии буллитов сборную Швейцарии.

В первом поединке сборная Чехии, которая рассматривалась специалистами как один из фаворитов олимпийского турнира, сенсационно уступила команде Дании (1:2). Нападающие «Трактора» Лукаш Седлак и Томаш Гика результативными действиями не отметились, а голкипера Романа Вилла тренерский штаб сборной Чехии в заявку на матч не внес. Единственную шайбу у проигравших забросил многоопытный Роман Червенка, известный по выступлениям за омский «Авангард».

Не лучшим образом легионеры «Трактора» провели и второй поединок на Олимпийских играх. Основное время матча со швейцарцами не выявило победителя (1:1). Роман Вилл вновь оказался в запасе, а Лукаш Седлак и Томаш Гика хоть и были активными на площадке, не смогли реализовать моменты и очков за результативность не набрали. Исход поединка решался в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались представители Чехии.

Следующий поединок сборная Чехии сыграет с командой России. Заключительная игра в группе «С» состоится 12 февраля. Вне зависимости от исхода этого матча российская команда обеспечила себе первое место в группе.