Сегодня, 22 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели неприятное поражение в чемпионате КХЛ. В гостях «черно-белые» в упорной борьбе уступили по буллитам московскому «Динамо» со счетом 3:4. В составе южноуральской команды шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев, Никита Сошников и Сергей Телегин, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В матче против «Динамо» первым номером был заявлен Сергей Мыльников, который показал отличную игру и совершил несколько невероятных сейвов. Матч в Москве пропускали Михаил Котляревский и Егор Попов, вместо них сыграли Владимир Жарков и Максим Марушев.
Начало встречи прошло под диктовку челябинцев. «Черно-белые» чаще владели шайбой и быстрее двигали ее на льду. Дважды южноуральцы играли в большинстве, но не сумели реализовать лишнего. Уверенно на последнем рубеже действовал Сергей Мыльников.
Во втором отрезке матча, форвард хозяев Никита Гусев смог открыть счет. Хоккеисты «Трактора» старались быстро сравнять счет и отыгрались через десять минут в большинстве. Семен Дер-Аргучинцев с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство на табло — 1:1. В концовке периода пятиминутное удаление получил защитник челябинцев Мэдисон Боуи.
Третий период «динамовцы» начали с большинства, где южноуральцы смогли выстоять. Однако несколько минут спустя Седрик Пакетт все-таки забросил вторую шайбу в ворота Сергея Мыльникова. «Трактор» усилиями Никиты Сошникова второй раз в матче быстро догнал соперника. А в середине периода Сергей Телегин в формате «5×4» вывел южноуральцев вперед. «Динамовцы» ответили шайбой своей спецбригады во главе с Никитой Гусевым — 3:3.
Встреча продолжилась в овертайме, героем которого стал Сергей Мыльников. Голкипер «Трактор» спас команду, после убойного броска Седрика Пакетта. Исход матча решился в серии послематчевых буллитах, где точнее был столичный коллектив — 3:4.
«У меня классная команда. Сегодня мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята молодцы. Исход матча решил немного странный момент. Думаю, Лига разберётся. Все прекрасно все видели», — отметил главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующий поединок хоккеисты «Трактора» проведут уже сегодня 22 декабря. В гостях челябинцы сыграют против «Куньлунь Ред Стар».
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